В Челябинской области спасатели четыре часа вытаскивали съехавшую с дороги фуру

Также помощь специалистов понадобилась водителю легковушки

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В частном секторе в Усть-Катаве на скользкой дороге с обочины съехала фура. Чтобы вытащить груженный товаром прицеп, понадобилась тяжелая техника, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Фуру вытаскивали на дорогу с помощью автокрана, освободив от груза в 20 тонн. Специалисты работали более четырех часов», — рассказали в областной ПСС.

В Кыштыме водитель ВАЗа съехал с дороги и врезался в старую электроопору, после чего она обломилась и нависла над проезжей частью.

Спасатели перерезали провода и убрали угрозу.