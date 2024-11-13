В Челябинской области сожгли более 18 кг наркотиков

Также в металлургические печи отправилось оборудование трех нарколабораторий

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Больше 18 кг наркотиков, около 140 литров прекурсоров и оборудование трех нарколабораторий отправилось в металлургические печи на Южном Урале. Все они были вещественными доказательствами по ряду уголовных дел, находившихся в производстве следственного отдела УФСБ по Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Приговоры по всем уголовным делам в отношении 12 человек вступили в законную силу.

Так, в Еткульском районе суд отправил за решетку двоих местных жителей, ранее задержанных с тремя килограммами мефедрона и признанных виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

«ФСБ установлено, что они являлись участниками межрегиональной преступной группы», — уточнили в ведомстве.

Судебной инстанцией подсудимые признаны виновными и приговорены к 15 и 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима соответственно. Первому назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.