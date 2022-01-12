В Челябинской области сотрудницу администрации поселения заподозрили в получении взятки

По версии следствия, женщина получила деньги от осужденного

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении специалиста администрации Кусинского городского поселения. Ее подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемая получила 25 тысяч рублей от осужденного, который был приговорен к исправительным работам. Заплатив чиновнице, мужчина избежал фактического выполнения этих работ.

В отношении сотрудницы администрации было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.