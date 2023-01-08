В Челябинской области сотрудница полиции помогла задержать подозреваемого в убийстве в свой выходной

Мужчина нанес своему знакомому множество ножевых ранений и скрылся

В Аше Челябинской области сотрудница полиции в свой выходной день опознала мужчину, подозреваемого в убийстве, и помогла коллегам задержать его. Преступник водворен в изолятор временного содержания, сообщили 8 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что 29 декабря прошлого года 33-летний подозреваемый, находясь в частном доме в городе Миньяр, в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему множество ножевых ранений. Тело мужчины обнаружили сотрудники МЧС, которые прибыли на ликвидацию пожара в помещении. Подозреваемому в расправе над местным жителем удалось скрыться.

На розыск подозреваемого были ориентированы сотрудники ГИБДД, участковые и оперативники уголовного розыска. Опознала подозреваемого участковый уполномоченный лейтенант полиции Алла Драбович. Гуляя в свой выходной день 2 января, она заметила мужчину, начала преследование и сразу же сообщила о его местонахождении в полицию.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ашинскому району злоумышленник был задержан. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации („Убийство“). Проводится расследование»,— рассказали в ведомстве.