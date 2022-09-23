В Челябинской области сотрудница похитила из кассы МФО 120 тысяч рублей

По версии следствия, женщина присвоила деньги за 5 месяцев

В Уйском районе сотрудницу микрофинансовой организации обвинили в присвоении и растрате денег работодателя (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом сегодня, 23 сентября, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая работала специалистом по выдаче займов и в течение пяти месяцев забирала деньги из кассы организации.

Факт хищений установлен сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Уйскому району.

На время следствия обвиняемая будет находиться под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске начальницу почтового отделения обвинили в хищении 6,5 млн рублей.