В Челябинской области сотрудница общепита присвоила более миллиона рублей

Ей грозит до 10 лет тюрьмы

В Златоусте Челябинской области будут судить 40-летнюю сотрудницу организации общественного питания, которая регулярно присваивала часть выручки и тратила деньги на свои нужды. Всего женщина украла более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что обвиняемая, работая продавцом-кассиром, на протяжении года при инкассации вносила в документы недостоверные сведения о выручке и часть средств забирала себе.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По этой части статьи ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до миллиона рублей.

Материалы дела переданы в городской суд для рассмотрения по существу.