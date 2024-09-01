В Челябинской области сотрудница банка украла у вкладчиков 10 млн рублей

В ее отношении возбуждено десять уголовных дел

В Варненском районе сотрудница банка похитила деньги у 30 вкладчиков, подделывая доверенности. Общая сумма ущерба составила почти 10 миллионов рублей. В отношении женщины возбудили десять уголовных дел по двум статьям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что женщина, используя свое служебное положение, изготавливала фиктивные доверенности от имени вкладчиков для снятия денег в кассе. Затем она получала средства и переводила их на свои счета, которые потом тратила.

В отношении женщины возбудили девять уголовных дел о краже с банковских счетов (статья 158 УК РФ) и одно дело — о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Расследование дел продолжается.