В Челябинской области сотрудница администрации получила кредит по фиктивной справке о доходах

Женщину осудили и уволили

После прокурорской проверки из администрации Брединского района уволена сотрудница, которая ранее была осуждена за служебный подлог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Начальник отдела финансового управления администрации Брединского района была осуждена за служебный подлог (статья 291 УК РФ). Ей было назначено наказание в виде исправительных работ. Судом установлено, что в сентябре прошлого года осужденная изготовила фиктивную справку о доходах, в которой предоставила ложные сведения о заработной плате, после чего получила кредит в размере около 1 млн рублей.

«Должность осужденной включена в перечень должностей муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными рисками. На рабочем месте ею совершены противоправные действия с целью получения личной выгоды», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По итогам прокурорской проверки осужденную уволили из администрации.