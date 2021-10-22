В Челябинской области сотрудников военкомата заподозрили в получении взяток от призывников

Решается вопрос о предъявлении обвинения

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении помощника военного комиссара Верхнеуральского и Нагайбакского районов и фельдшера военно-врачебной экспертизы. Их подозревают в получении взяток от призывников. Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в СК СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемые получили более 500 тысяч рублей от местных жителей в обмен на освобождение от призыва на воинскую службу.

В отношении сотрудников военкомата возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «а» части 5 статьи 290, пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки и получение взятки»).

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

Как ранее сообщал наш сайт, прокуратура Миасса направила в суд уголовное дело в отношении двоих местных жителей. Один из обвиняемых, будучи членом медицинской и военно-врачебной комиссий, в период с 2013 по 2020 год получил от призывников 750 тысяч рублей за выдачу заключений о заболеваниях.