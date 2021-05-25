В Челябинской области сотрудников налоговой задержали за взятку

Преступление выявлено сотрудниками ФСБ





Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника отдела районной налоговой инспекции Магнитогорска, а также двух инспекторов учреждения. Их подозревают в получении взятки. Об этом накануне, 24 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной версии, в 2017 году начальник отдела налоговой инспекции и инспектор отдела получили через посредника — бывшего сотрудника учреждения — взятку от директора коммерческой организации. За 750 тысяч рублей они не стали принимать меры по итогам налоговой проверки юридического лица.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

Как ранее писал наш сайт, следственные органы возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы одного из подразделений налоговой инспекции в Магнитогорске. Установлено, что в 2018 году обвиняемая внесла ложные сведения об изменении объекта налогообложения, действуя в интересах коммерческой организации. В результате компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 100 тысяч рублей.