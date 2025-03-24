В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали подозреваемого в вымогательстве 1,5 миллиона рублей

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве 1,5 миллиона рублей (статья 163 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина угрожал жертве насилием и психологическим давлением.

«УФСБ предполагает, что задержанный возглавляет организованную преступную группу, действующую в Челябинской области и Башкортостане, и расследует его причастность к другим преступлениям», — прокомментировали в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы и миллион рублей штрафа.