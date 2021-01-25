В Челябинской области сотрудники Росгвардии вытащили пенсионерку из огня

Пожар произошел в частном доме

В поселке Бажово росгвардейцы оказались рядом с домом по улице Стартовой, где загорелся частный дом. Они заметили клубы дома и поспешили на место происшествия.

«Правоохранители немедленно сообщили о пожаре во все экстренные службы региона, после чего произвели осмотр места происшествия. В окне задымленного помещения патрульные заметили пожилую женщину. Разбив стекло, росгвардейцы вытащили пенсионерку из огня», — сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

Женщина от госпитализации отказалась. Пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС.