В Челябинской области сотрудники полиции задержали мигранта, изменившего свои данные для въезда в Россию

Ранее мужчину лишили права на въезд в страну

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Полиция Челябинской области задержала 31-летнего иностранца за незаконное пересечение государственной границы с измененными установочными данными (статья 322 УК РФ). Об этом сегодня, 28 января, сообщили в ГУ МВД по региону.

Иностранный гражданин, зная о запрещении на въезд, умышленно изменил свои данные на родине и прибыл в Россию.

«В прошлом году управление по вопросам миграции зафиксировало 58 случаев незаконного пересечения государственной границы иностранцами», — уточнили в региональном полицейском главке.

Следует ожидать продолжения мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией.