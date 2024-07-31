В Челябинской области сотрудники МЧС спасли из подтопленных территорий животных

Специалисты дежурят в проблемных районах круглосуточно

В Еманжелинском городском округе сотрудники МЧС спасли на подтопленных улицах животных, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Так, спасатели вывели за ошейник корову, теленка и больше десятка собак.

Подтопленные обильными осадками территории Челябинской области постепенно освобождаются от воды. После подтоплений ведутся восстановительные работы, всем пострадавшим от паводка выплачивают компенсации.

В целом ситуация оценивается как сложная, но контролируемая. В восьми территориях сохраняется режим ЧС, в десяти — повышенная готовность.