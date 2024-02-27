В Челябинской области сотрудники ГУФСИН предотвратили доставку в колонию запрещенных предметов

Нарушитель планировал перебросить на режимную территорию семь телефонов

В Челябинской области сотрудники ИК-8 ГУФСИН России по Челябинской области предотвратили доставку в колонию семь сотовых телефонов, которые нарушитель планировал перебросить на режимную территорию, сообщает пресс-служба ведомства.

В ночное время сотрудниками оперативного отдела ИК-8 ГУФСИН России по Челябинской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий на режимной территории, прилегающей к исправительному учреждению, был задержан 21-летний житель города Челябинска.

При досмотре у него были обнаружены и изъяты семь сотовых телефонов, которые предназначались для осужденных, но так и не попали к ним в руки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении.