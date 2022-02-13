В Челябинской области сотрудники ГИБДД помогли водителям, застрявшим на трассах в непогоду

ЧП произошло в ночное время

В Челябинской области сотрудники ГИБДД помогли водителям автобуса и автомобилей, которые застряли на трассах из-за поломки транспорта и непогоды. Об этом 13 февраля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Около 12 часов ночи на 52 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу» сломался междугородний автобус, двигавшийся из Екатеринбурга в Челябинск. В транспорте находилось 15 человек. Водитель автобуса связался с транспортной компанией, и на место ЧП отправили другой автобус. Однако мужчина, управлявший подменным транспортом, из-за непогоды не смог обнаружить сломанный автобус, тогда ему на помощь пришли сотрудники ГИБДД.

«Лейтенанты полиции Денис Давидюк и Тимур Берлин сориентировали водителя, двигавшегося на помощь, о местонахождении неисправного автобуса и пересадили пассажиров вышедшего из строя транспортного средства. После чего госавтоинспекторы остались вместе с водителем, чтобы он не замерз, дожидаясь приезда спецтехники. Неисправный автобус был успешно отбуксирован к месту проведения ремонта»,— уточнили в ведомстве.

Позже эти же инспекторы обнаружили стоящий на дороге и перекрывающий полосу движения грузовик. Выяснилось, что у автомобиля лопнуло колесо. Сотрудники ДПС с помощью проблесковых маячков обозначили проблемный участок и помогли водителю заменить колесо.

Помощь понадобилась и водителю «Газели», застрявшему на автодороге Челябинск — Троицк. Он не справился с управлением и съехал в кювет, угодив в сугроб. Старший лейтенант полиции Константин Палаткин и лейтенант полиции Виталий Родиков, обнаружив автомобиль, вызвали спецтехнику. Спустя 45 минут автомобилист продолжил свой путь.

Водители поблагодарили сотрудников ДПС за оперативную помощь в возникших непредвиденных ситуациях.

Как сообщают автомобилисты в социальных сетях, на трассе М5 от Сима в направлении Уфы местами идет сильный снег.

«Видимость от Урмана (село в Башкирии) нулевая. Сплошная снежная пелена была. Ближе к Башкирии — уже нормально»,— пишет один из водителей.