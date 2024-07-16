В Челябинской области сотрудники ГАИ задержали водителя, угрожавшего окружающим топором

В салоне авто у нарушителя нашли вещество, его направили на экспертизу

Экипажу ДПС областного полка ГУ МВД России по Челябинской области в составе старшего лейтенанта полиции Евгения Меньшикова и лейтенанта полиции Михаила Слабенко поступило сообщение о водителе ВАЗ-21099, который проигнорировал требование об остановке, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Сотрудники ГАИ незамедлительно бросились в погоню за нарушителем в Каслинском районе.

«Водитель вышел из автомобиля с предметом, схожим с топором, тем самым угрожал жизням и здоровью окружающих граждан, а также стражам правопорядка. На помощь сотрудникам ДПС прибыл дополнительный экипаж областного в составе старшего лейтенанта полиции Дениса Стафеева и инспектора ДПС Севастьяна Курманова», — прокомментировали в областной ГАИ.

До последнего сотрудники ДПС требовали у нарушителя положить топор на землю, однако мужчина сопротивлялся. Требование он выполнил только после того, как один из правоохранителей достал табельное оружие из кобуры.

В машине найдено белое порошкообразное вещество. Водитель направлен на химико-токсикологическое исследование, поскольку медработником у водителя выявлено состояние опьянения.