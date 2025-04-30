В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли канал поставок нелегальной продукции

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела

В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли канал поставок нелегальной плодоовощной продукции, завозимой в регион без прохождения фитосанитарного контроля, из стран Центральной Азии. Выявлено должностное преступление в сфере международных обязательств и соблюдения карантинного и фитосанитарного контроля. Об этом ИА «Первому областному» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками УФСБ по Челябинской области установлен факт противоправной деятельности начальника одного из отделов Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям и руководителя коммерческой организации.

«С сентября по декабрь 2023 года руководитель подразделения, находясь в преступном сговоре с директором компании, организовал устойчивый канал незаконной выдачи фитосанитарных сертификатов для перемещения плодоовощной продукции через госграницу Российской Федерации, импортируемой из республик Центральном Азии, без проведения необходимых лабораторных испытаний. За совершение противоправных действий должностное лицо получило взятки в сумме не менее 2,5 миллиона рублей по одному из эпизодов противоправной деятельности», — уточнили в пресс-службе.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 и ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки) и ч.5 ст. 291 УК России (дача взятки).