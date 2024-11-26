В Челябинской области сотрудники ДПС задержали водителя с тушами животных в багажнике

У мужчины не было документов на отстрел

На 42-м километре трассы Челябинск — Новосибирск сотрудники полка ДПС остановили водителя автомобиля Skoda, в багажнике обнаружили туши диких животных: лося, косуль и зайца, сообщили в ГУ МВД по региону.

«На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа. В автомобиле полицейские также обнаружили ножи, два фонаря, кран металлический для подвешивания продукции охоты. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств», — рассказали в региональном полицейском главке.

У водителя не было лицензии на отстрел диких животных.