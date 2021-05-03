В Челябинской области сотрудники ДПС выявили пьяного водителя «скорой»

Мужчину привлекли к административной ответственности

Накануне вечером, 2 мая, в Нагайбакском районе Челябинской области сотрудники ДПС выявили водителя «скорой помощи», находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя привлекли к административной ответственности. Подробнее рассказали сегодня, 3 мая, в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Инцидент произошел около 23:00 на 38 километре автодороги Фершампенуаз — Куропаткинский — Кассельский. Сотрудники ДПС областного полка ГИБДД остановили автомобиль «скорой помощи» УАЗ-39623 для проверки документов. Специалистам показалось, что водитель, 1977 года рождения, пьян, и они предложили ему пройти медосвидетельствование. Оно подтвердило предположение полицейских.

«Водитель привлечен к административной ответственности и по решению суда будет подвергнут наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. В рамках административного производства в отношении руководства будет проведена проверка»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за три дня сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения медосвидетельствования 209 южноуральцев. Еще 37 водителей будут привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.