В Челябинской области сотрудники ДПС спасли семью из огня

Инспекторы вывели жильцов и вынесли вещи

Ночью в деревне Смольное Сосновского района во время патрулирования маршрута лейтенанты полиции Дмитрий Пряхин и Евгений Панфилов заметили, что из окон одного из домов валит дым. Сразу же они сообщили о пожаре в дежурную часть, вызвали бригаду и без раздумий бросились на помощь жильцам, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

До прибытия пожарных полицейские помогли вывести семью из задымленного дома, а также вынесли ценные вещи и опасные газовые баллоны.

«Инспекторы закрыли все окна в доме, чтобы предотвратить распространение огня на соседние постройки. Кроме того, заметив шланг с водой во дворе, Дмитрий и Евгений начали самостоятельно тушить пол и печь», — рассказали в региональном полицейском главке.

Прибывшие пожарные локализовали очаг возгорания. Благодаря быстроте и профессионализму сотрудников Госавтоинспекции никто из жильцов не пострадал, и они отказались от медицинской помощи.