В Челябинской области сотрудниками ФСБ пресечено незаконное использование БПЛА

Разрешение на запуск летательного аппарата отсутствовало

Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области пресечено незаконное использование воздушного летательного аппарата жителем Златоуста, сообщает пресс-служба ведомства.

В процессе проведенных мероприятий установлено, что летательный аппарат на учете в Росавиации не состоял, план полета в региональном центре Единой системы организации воздушного движения РФ не согласован, разрешение на запуск отсутствовало. Нарушителю назначено наказание в виде штрафов в сумме 32 тысячи рублей.

«Решением оперативного штаба Челябинской области на территории региона запрещено использование любых беспилотных воздушных судов (БВС). Ограничения на полеты беспилотных воздушных судов на территории Челябинской области, прежде всего, введены в целях обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры. Запрет установлен решением оперативного штаба Челябинской области с 7 февраля 2023 года и на период до снятия режима уровня базовой готовности», — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Исключением являются беспилотные воздушные судна (БВС), используемые органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций. Их запуск возможен в рабочих целях организаций (учреждений, предприятий), не вошедших в список исключения.

За неправомерное использование БВС предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная (статья 271.1 УК РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации»).

УФСБ России по Челябинской области на постоянной основе реализует комплекс профилактических и предупредительных мероприятий на данном направлении с целью устранения условий, способствующих совершению общественно опасных действий.