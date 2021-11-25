В Челябинской области сотрудника Росимущества подозревают в получении взятки

Решается вопрос о предъявлении обвинения

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении специалиста-эксперта отдела организации продаж и закупок МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Он подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

«По данным следствия, в период 2019—2020 гг. подозреваемый получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от директора коммерческой организации за предоставление сведений о ликвидных объектах арестованного имущества, подлежащих реализации», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.