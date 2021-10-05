В Челябинской области сотрудника предприятия заподозрили в получении взятки от коллеги

По данным следствия, за 400 тысяч рублей он предложил повысить оплату труда подчиненному

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника участка одного из цехов производственного предприятия. Его подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 5 октября, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительным данным, речь идет о сотруднике подразделения «Ростеха». По данным следствия, подозреваемый в течение двух лет получал деньги от подчиненного в обмен на повышение ему оплаты за произведенную продукцию.

«В отношении начальника участка было возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 5 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“)», — сообщили в региональном СУ СКР.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал наш сайт, Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении начальника участка цеха ТЭЦ-4, обвиняемого в совмещенном с вымогательством получении денег в качестве коммерческого подкупа (часть 8 статьи 204 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, обвинительное заключение в отношении энергетика уже утверждено, материалы дела направлены в суд.