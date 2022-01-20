В Челябинской области сотрудника банка заподозрили в сливе данных клиентов

За предоставление информации мужчина, по версии следствия, получил не менее 300 тысяч рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника банка. Его подозревают в разглашении сведений, составляющих банковскую тайну. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемый в течение года с помощью сослуживца, имеющего доступ к базе данных, собрал сведения о клиентах банка. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 183 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, из корыстной заинтересованности»).

«Указанные персональные данные он передал заинтересованному лицу через мессенджер, получив за это не менее 300 тысяч рублей. Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в СУ СКР по региону.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летней сотрудницы банка. Ее обвиняют в мошенничестве с кредитами.