В Челябинской области соседи по общежитию обокрали пенсионера на 120 тысяч рублей

Злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы

Жители Южноуральска украли у 73-летнего соседа по общежитию вещи и бытовую технику на сумму более 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 32-летний мужчина и его 29-летняя жена. Они проживали с потерпевшим в одном общежитии. Когда пенсионера не было дома, злоумышленники вскрыли замок и проникли в его комнату, откуда вынесли бытовую технику, постельное белье, посуду, инструменты. Часть похищенного продали, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.





Сотрудники полиции изъяли похищенные вещи. После следственных действий их вернут потерпевшему.

Уже возбуждено уголовное дело по признакам кражи (ч. 2 статьи 158 УК РФ). Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до шести лет.