В Челябинской области собаку выбросили с седьмого этажа

Полиция проводит проверку данного инцидента

В микрорайоне Звездный, расположенном в Сосновском районе Челябинской области, с седьмого этажа выкинули собаку. Животное обнаружили жители дома № 5 на улице Белопольского и обратились в полицию.

«Заявление, поступившее от жителей микрорайона „Звездный“ зарегистрировано в отделении полиции „Кременкульское“. В обстоятельствах разбирается служба участковых уполномоченных полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, 31 декабря собака с ошейником и биркой появилась в микрорайоне Звездный, жители которого видели ее то в магазине, то во дворе. Животное не было агрессивным, откликалось на общение с людьми. 1 января жители микрорайона обнаружили собаку мертвой возле дома № 5 и обратились в полицию.

Свидетели произошедшего не исключают, что собаку попросту заманили в квартиру на седьмом этаже дома, после чего избавились от нее, выкинув в окно. Результаты проверки будут сообщены позже.



