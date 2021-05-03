В Челябинской области со склона горы эвакуировали пенсионерку с переломом ноги

70-летняя женщина поскользнулась и получила травму во время прогулки по каменистой тропе

В Каслинском районе Челябинской области 70-летняя женщина, совершая прогулку по каменистой тропе, поскользнулась и повредила ногу. На помощь пострадавшей отправились отдыхающие неподалеку южноуральцы, которые вызвали спасателей. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Инцидент произошел 1 мая в районе поселка Аракуль. В этот день на природе отдыхало большое количество людей, и неравнодушные жители и гости Челябинской области сразу же пришли на помощь пенсионерке. Однако транспортировать женщину с крутого склона горы Малый Шихан без специальной подготовки было непросто и опасно, а ближайший населенный пункт, где смогли бы оказать помощь отдыхающей, расположен в 11 километрах. Поэтому решено было вызывать профессиональных спасателей.

«На помощь прибыла дежурная смена Кыштымского отряда Челябинской областной Поисково-спасательной службы. Женщине оказали первую помощь, поврежденную ногу зафиксировали, и полкилометра вниз с горы на спинальном щите несли пострадавшую до машины скорой медицинской помощи. Приятно отметить, что окружающие не остались равнодушны — несколько молодых людей добровольно вызвались и помогли спасателям нести пожилую женщину по крутому осыпающемуся склону»,— рассказали в ведомстве.

Сотрудники «скорой» госпитализировали пострадавшую в стационар с предварительным диагнозом «перелом голени».