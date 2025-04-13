В Челябинской области следователи вернули пенсионеру похищенную технику

По подозрению в краже задержан знакомый потерпевшего

В Верхнеуральском районе в полицию с заявлением о краже обратился 64-летний мужчина. Он сообщил, что пока его не было, кто-то проник в его гараж и похитил автомойку, музыкальный центр и набор дорогой посуды. Ущерб мужчина оценил в 120 тысяч рублей. Следователи местного отдела МВД быстро установили и задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказалось, технику и посуду похитил 38-летний знакомый мужчины. У него был доступ к гаражу, и, уличив момент, подозреваемый вынес оттуда имущество.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Часть техники следователи изъяли и вернули владельцу. Расследование дела продолжается.