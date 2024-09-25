В Челябинской области следователи раскрыли убийство 30-летней давности

Подозреваемый задержан и помещен под стражу

В Челябинской области следователи раскрыли изнасилование и убийство молодой девушки, совершенное более 30 лет назад. Подозреваемый задержан и помещен под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как следует из материалов дела, летом 1994 года возле магазина «Юбилейный» по улице Ремесленная в Карабаше прохожие обнаружили труп девушки. Убитой оказалась 18-летняя местная жительница. В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть носит криминальный характер: открытая черепно-мозговая травма и следы удушения. Милиционерами было установлено, что тело погибшей перемещали и пытались скрыть.

По данному факту следователями прокураты было возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел собрали вещественные доказательства на месте преступления, но выйти на след преступника в то время не удалось. Позже было установлено, что алиби одного из подозреваемых в те годы мужчин оказалось ложным.

Полицейские и следователи выяснили, что в тот июньский вечер уроженец Стерлитамака, 1963 года рождения, проживавший в то время в Карабаше, находясь в состоянии опьянения, пытался познакомиться с проходившей мимо девушкой.

В последующие годы злоумышленник был неоднократно судим, а отбыв 10-летний срок, уехал на родину в Башкортостан. Доказать его причастность удалось полицейским во взаимодействии с коллегами из следственного отдела регионального СУ СК России.

Мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства. Следователями возобновлено производство по уголовному делу. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.