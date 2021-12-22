В Челябинской области школьники ради видео угрожали сверстнику игрушечным пистолетом

Полиция провела проверку

В Сети появилось видео, на котором три школьника повалили на землю сверстника и навели на него прицел пистолета. В ГУ МВД по Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что пистолет был ненастоящим.

Инцидент случился в поселке Батуринском Еманжелинского района. В соцсетях появилась информация о том, что школьники хотели выстрелить в мальчика из пневматического пистолета.

«Личности школьников установлены. Оружие оказалось ненастоящим. Проведена беседа с детьми и их родителями», — уточнили в региональном полицейском главке.

Такую «игру» дети затеяли ради контента для своих блогов.