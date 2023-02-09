В Челябинской области шестерых работников станции будут судить за кражу пяти тонн дизельного топлива

Также похищено более 600 литров моторного масла

В Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении шестерых работников топливной базы на станции Бердяуш. Их обвиняют в нескольких эпизодах краж дизельного топлива. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

По версии следствия, 50-летний начальник базы топлива на станции в период с октября 2021 года по май 2022 года неоднократно похищал, а потом продавал дизельное масло, принадлежащее ОАО «РЖД».

Вскоре у похитителя нашлись помощники — пятеро подчиненных. Они осуществляли заправку канистр похищенным маслом и топливом, вывозили его с территории базы и передавали покупателям. Деньги участники схемы делили и тратили на личные нужды.

«В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий оперативники изъяли 958 килограммов горюче-смазочных материалов, а также канистры и емкости для перевозки похищенного топлива. Всего в результате преступных действий фигурантов уголовного дела с железнодорожного предприятия похищено свыше пяти тонн дизельного топлива и более 600 литров моторного масла», — рассказали в транспортной полиции.

Были возбуждены уголовные дела по статье 160 УК РФ («Присвоение и растрата») и 158 УК РФ («Кража»). Материалы переданы в суд.