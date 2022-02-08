В Челябинской области сгорел частный дом

С огнем боролись 16 человек

Днем 7 февраля в поселке Степные Зори в Троицком районе загорелся жилой дом. Потушить пожар спасателям удалось только спустя четыре часа. В результате ЧП никто не пострадал, рассказали в пресс-службе седьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

О пожаре в деревянном одноэтажном доме спасателям сообщили очевидцы в 14:23. Прибыв на место, пожарные увидели, что дом полностью объят огнем, и приступили к тушению.

«На месте работали два звена газодымозащитной службы, на тушение было подано 3 ствола. Пристрой дома оказался шпальным, и огонь разгорался вновь и вновь. Это осложняло работу огнеборцев. К счастью, пострадавших на пожаре не было»,— рассказали в пресс-службе пожарно-спасательного отряда.

В тот момент, когда спасатели ликвидировали возгорание, из больницы вернулся хозяин дома. Он рассказал, что его супруга уехала к внукам, а он с утра растопил печку и отправился на прием к врачу.

Полностью потушить огонь пожарным удалось в 18:42. На месте ЧП работали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Причину пожара предстоит узнать сотрудникам отделения дознания.

В понедельник на пожаре в Златоусте погиб пенсионер. Причиной ЧП стала неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.