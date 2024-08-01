В Челябинской области сержанту вынесли приговор за стрельбу из автомата в Миассе

Четыре человека получили тяжелые ранения

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему сержанту, открывшему стрельбу по людям на улице в Миассе, сообщили в пресс-службе суда.

В прошлом году виновный похитил из военной части автомат Калашникова и прятал его несколько месяцев. 10 сентября он избил водителя КамАЗа и угнал грузовик. В этот же день решил отомстить за друга, выследил обидчиков и открыл по ним огонь из машины. Четыре человека получили тяжкий вред здоровью.

В период мобилизации виновный дважды не явился на службу.

«Суд назначил наказание в колонии строгого режима на срок 13 лет», — прокомментировали в пресс-службе.

