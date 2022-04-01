В Челябинской области серийных угонщиков снегоходов отправили в СИЗО

Мужчины ранее судимы

Полицейские задержали троих южноуральцев, подозреваемых в серии краж из частных домов и снегоходов из гаражей. Банда орудовала в Миассе, Кыштыме и Аргаяше. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Трое задержанных — ранее судимые жители Сатки, Златоуста и Миасса. Ранее они отбывали наказание за кражи, а также обвинялись в изнасилованиях.

«Подозреваемые заключены под стражу. В ходе обыска у них изъяли похищенное имущество. Устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, полицейские Челябинска задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в 12 кражах катализаторов с автомобилей Renault Logan.

В отдел полиции Курчатовского района Челябинска почти друг за другом поступили два заявления о кражах из автомобилей. Правоохранители незамедлительно отреагировали на поступившие сообщения и задержали подозреваемого в преступлениях по горячим следам.

