Женщина с двумя детьми приехала из Москвы в родной Кыштым и отправилась в поход между озерами Большой Каган и Аракуль. Семья заплутала в болотистой местности и самостоятельно найти обратную дорогу не смогла, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
«Потерявшиеся позвонили по номеру 112 и сообщили о беде. Даже на квадроциклах спасатели не смогли подъехать к болотам», — рассказали в областной ПСС.
Около 9 часов вечера спасатели обнаружили семью на одной из полян, вывели мать и подростков к дороге и эвакуировали в город.
Специалисты ПСС напоминают, что перед каждым походом нужно заранее спланировать маршрут.