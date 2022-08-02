В Челябинской области семья заблудилась в болотистой местности

Понадобилась помощь спасателей

Женщина с двумя детьми приехала из Москвы в родной Кыштым и отправилась в поход между озерами Большой Каган и Аракуль. Семья заплутала в болотистой местности и самостоятельно найти обратную дорогу не смогла, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Потерявшиеся позвонили по номеру 112 и сообщили о беде. Даже на квадроциклах спасатели не смогли подъехать к болотам», — рассказали в областной ПСС.

Около 9 часов вечера спасатели обнаружили семью на одной из полян, вывели мать и подростков к дороге и эвакуировали в город.

Специалисты ПСС напоминают, что перед каждым походом нужно заранее спланировать маршрут.