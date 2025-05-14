В Челябинской области семья погибшего на заводе слесаря отсудила 3 млн рублей

У мужчины остались жена и несовершеннолетние дети

В Сатке суд обязал ООО «Завод брикетированных материалов» выплатить семье погибшего на предприятии работника три миллиона рублей моральной компенсации. Расследование показало, что слесарь погиб из-за нарушения правил охраны труда, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ЧП произошло в январе этого года. Слесарь-ремонтник, выполняя свою работу, получил смертельную травму.

«В действиях пострадавшего факта грубой неосторожности не выявлено. Причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ и нарушения требований охраны труда должностными лицами предприятия»,— уточнили в ведомстве.

В суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в интересах семьи погибшего обратился саткинский прокурор. Его требования удовлетворены. Городская прокуратура контролирует исполнение решения суда.