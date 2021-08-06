В Челябинской области семья погибшего на ЮУЖД монтера получит 1 миллион рублей компенсации

Иск направил в суд транспортный прокурор

Златоустовский городской суд удовлетворил иск транспортного прокурора и взыскал 1 миллион с железнодорожного предприятия, работник которого погиб на путях. Моральную компенсацию получат дочери погибшего. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, 2 марта во время работ по закреплению рельс один из монтеров был травмирован проходящим грузовым поездом. Мужчина погиб.

«Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с ответчика — предприятия железнодорожного транспорта — компенсацию морального вреда в общей сумме 1 млн рублей дочерям погибшего», — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.