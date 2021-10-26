В Челябинской области санитары устроили драку с пациентами психоневрологического диспансера

СК проводит проверку

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Сегодня, 26 октября, в социальных сетях и телеграм-каналах появилась запись из психоневрологического диспансера Миасса. На кадрах видно, как двое санитаров устроили потасовку с пациентами.

ЧП случилось еще в марте. По версии начальства медучреждения, санитар увидел у одного из пациентов сигареты и запретил ему курить. В ответ на это от мужчины посыпались угрозы в адрес медработника. Завязалась драка, к которой присоединились еще один пациент и санитар.

«По факту происшествия проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В Минздраве региона инцидент прокомментируют позже. Новость дополняется.

UPD: Министерство здравоохранения области прокомментировало инцидент:

«После конфликта 30.03.2021г. между пациентами и медработником было назначено служебное расследование. Медицинское учреждение оборудовано видеонаблюдением. Пациенты, находящиеся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, неоднократно нарушали режим работы отделения. После очередного замечания от медперсонала о грубом нарушении внутреннего распорядка, произошел конфликт. В соответствии с должностной инструкцией, медицинский персонал не должен был вступать в физический контакт с пациентами. За нарушение должностных инструкций последовали дисциплинарные взыскания (выговоры) медбрату и медицинской палатной сестре. При осмотре 31.03.2021г. пациентов, участвующих в конфликте, жалоб на здоровье не поступало, телесных повреждений не зафиксировано», — говорится в сообщении министерства.