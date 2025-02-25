В Челябинской области с подрядчика требуют 48 млн рублей за плохой ремонт дороги

Выравнивающий и верхний слои оказались меньше указанных в документах

Прокуратура Челябинской области обратилась в Арбитражный суд, чтобы взыскать с ООО ПКФ «Глобус» в пользу регионального Миндортранса свыше 48 миллионов рублей за некачественный ремонт дороги и пользование чужими деньгами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что подрядчик, ремонтируя покрытие автодороги Чебаркуль — Мисяш — автодорога М-5 «Урал», уложил выравнивающий и верхний слои меньшей толщиной, чем предусмотрено проектно-сметной документацией. При этом Миндортрансом работы были приняты и оплачены в соответствии с информацией, указанной в документах.

«Прокуратура обратилась с иском о взыскании свыше 46,2 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба за ненадлежащее исполнение государственного контракта и процентов за пользование чужими деньгами в размере свыше 2,4 миллиона рублей»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, ремонт дороги проходил в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее прокуратура потребовала взыскать 100 миллионов рублей с ООО «УралДорСтрой» за некачественный ремонт дороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык.