В Челябинской области с осужденного за коррупцию лесничего взыскали 836 тысяч рублей

Мужчина за взятку передал местному жителю участок для заготовки древесины

В Красноармейском районе Челябинской области суд взыскал с бывшего лесничего, осужденного за взяточничество и превышение должностных полномочий, почти 836 тысяч рублей. С исковым заявлением о взыскании ущерба обратился районный прокурор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Осужденный, ранее являясь лесничим бюджетного учреждения «Красноармейское лесничество», за взятку в размере 55 тысяч рублей передал местному жителю участок для заготовки древесины. Тот вырубил деревьев на сумму 780 338 рублей.

«Прокурор Красноармейского района, действуя в интересах Российской Федерации и Красноармейского района, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании ущерба, причиненного лесному фонду, а также денежных средств, полученных в виде взятки, в доход государства. Решением Красноармейского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме»,— уточнили в ведомстве.

В феврале этого года в Чебаркульском городском суде вынесли приговор четверым жителям Башкортостана, обвиняемым в незаконной рубке сосен. Ущерб Главному управлению лесами Челябинской области составил 940 тысяч рублей.