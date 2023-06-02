В Челябинской области с начала пожароопасного сезона потушили более 400 возгораний в лесах

Это уже столько же, сколько за весь прошлый сезон

В Челябинске установлен наивысший, 5-й класс пожарной опасности. С начала пожароопасного сезона потушено уже 402 пожара в лесах на площади восемь тысяч гектаров. В прошлом году было зафиксировано почти столько же возгораний в лесах за весь сезон, который закончился лишь в ноябре прошлого года. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил и. о. начальника ГУ лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Больше всего лесных пожаров фиксируется в Сосновском, Еткульском, Аргаяшском и Красноармейском районах. Люди продолжают разводить костры у озер рядом с лесными массивами.

«С апреля выявлено 214 нарушений техники пожарной безопасности, составлено более 160 протоколов и возбуждено 10 дел по статье 261 УК РФ („Уничтожение лесных насаждений путем поджога“). Количество правонарушений возросло вдвое по сравнению с прошлым годом», — рассказал Валерий Нигматуллин.

В ГУ лесами сообщили, что для профилактики возгораний усилена работа патрулирования: ежедневно в регионе работает порядка 45 надзорных групп совместно с коллегами ГУ МЧС, ГУ МВД и Охотнадзора.

Напомним, с 1 июня в Аргаяшском районе тушат крупный торфяной пожар. Работа осложняется погодными условиями и трудной проходимостью болотистой местности. Техника там вязнет, поэтому пожарным приходится пробираться без нее. На южной стороне леса работают 47 человек и 12 единиц техники.

Выросли штрафы за нарушение запрета на разведение огня в лесах. Для физических лиц он будет составлять от 15 до 30 тысяч рублей. До 200 тысяч рублей — для юридических лиц и от 300 до 500 тысяч рублей — для должностных лиц.

С 12 апреля на территории Челябинской области ввели особый противопожарный режим. До отмены режима запрещено разводить огонь на землях лесного фонда, сельхозугодьях и на территории населенных пунктов.