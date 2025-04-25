В Челябинской области с начала года в ДТП с общественным транспортом погибли четыре человека

В ГАИ обсудили тревожную статистику

С начала 2025 года на дорогах Челябинской области произошло 25 ДТП по вине водителей общественного транспорта. Погибли четыре человека, 28 получили травмы, сообщили в ГАИ региона.

«На совещании в Госавтоинспекции региона обсуждались основные причины аварий: несоблюдение правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, недостаточная дистанция», — рассказали в ГАИ.