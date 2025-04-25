С начала 2025 года на дорогах Челябинской области произошло 25 ДТП по вине водителей общественного транспорта. Погибли четыре человека, 28 получили травмы, сообщили в ГАИ региона.
«На совещании в Госавтоинспекции региона обсуждались основные причины аварий: несоблюдение правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, недостаточная дистанция», — рассказали в ГАИ.Принятые меры: усиление контроля скорости через ГЛОНАСС, рекомендация по внедрению видеосистем контроля водителей.
Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске водитель троллейбуса насмерть сбила женщину.