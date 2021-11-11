В Челябинской области с начала года на железной дороге пострадали 30 человек

Особую тревогу вызывает травмирование несовершеннолетних. Трое детей погибли под колесами поезда

За 10 месяцев 2021 года в Челябинской области на ЮУЖД травмировано 30 человек, в прошлом году — 21 человек. В 2021 году на путях погибли трое детей. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщил ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Южно-Уральской железной дороги Юрий Агафонов.

Основными причинами травмирования и смертельных исходов стали низкий уровень знаний о правилах безопасности, переход ж/д путей в неустановленных местах.

«Чаще всего жертвами трагедий становятся граждане, переходящие пути в капюшоне и наушниках, во время разговора по телефону. Невнимательность — основная причина. Причем наличие безопасного перехода не гарантирует того, что люди будут по нему переходить», — отметил Юрий Агафонов.

С начала года ЮУЖД совместно с полицией проведено более 1,5 тысячи рейдов на выявление нарушений правил безопасности на дороге. Задержано более 2 тысяч нарушителей. Особую тревогу вызывает беспечность детей и подростков на дороге: с начала года на путях пострадали пятеро несовершеннолетних, трое из них скончались.

«Мы регулярно проводим беседы в школах и других учебных заведениях, приглашаем детей на экскурсии, ведем мониторинг несанкционированных переходов — если нарушения там фиксируются часто, то принимаем решения об установке ограждений или пешеходного перехода», — продолжил Юрий Агафонов.

В 2021 году на ЮУЖД зафиксировано 24 ДТП, в которых пять человек пострадали и погибли двое.

«В прошлом году таких ДТП было зафиксировано 18. Сотрудниками ГИБДД выявлено 224 нарушения и составлены административные протоколы о нарушении правил безопасности передвижения через железнодорожные пути», — рассказала начальник отделения по исполнению административного законодательства УГИБДД по Челябинской области Юлия Таушканова.

Основной задачей правоохранители считают профилактику и предупреждение безнадзорности детей на объектах железнодорожного транспорта. Школьники любят опасные развлечения и с легкостью, не боясь последствий, занимаются зацепингом, играми на путях, хулиганством.

«За 10 месяцев 2021 года выявлено 740 несовершеннолетних нарушителей. С ними регулярно проводятся беседы о правилах безопасности на железной дороге. Составлено 216 протоколов об административных правонарушениях, в том числе и в отношении родителей, о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей»,— сообщила начальник отделения по делам несовершеннолетних Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте Олеся Седова.

Переход через ж/д пути можно осуществлять только в тех местах, которые специально предусмотрены и оборудованы для пересечения полотна. Перед тем как совершить переход по специальному настилу для пешеходов, следует убедиться, что дорога чиста и по ней не следует вагон, локомотив или поезд. Если вы увидели поезд даже вдалеке, стоит остановиться и дождаться, пока он проедет. Пересекать пути на переездах можно только в случае открытого шлагбаума.

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