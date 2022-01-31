В Челябинской области с начала года на пожарах в жилых домах погибли 32 человека

Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

В Челябинской области складывается тревожная и неблагополучная пожароопасная обстановка. Только за январь жертвами огня стали 32 южноуральца, двое из них — дети. О причинах пожаров, методам борьбы с ними и создании добровольных пожарных команд сегодня, 31 января, рассказали заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Эдуард Дорожкин и заместитель министра общественной безопасности региона Валерий Устинов.

Больше всего пожаров с начала 2022 года произошло в сельских населенных пунктах. Из 32 людей, погибших в огне, 23 человека находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Пожары чаще всего случались в частном секторе, в выходные или праздничные дни. Как правило, жители домов были пьяны, спали и просто задыхались от дыма во сне. Основная причина пожаров — аварийный режим электрооборудования, то есть ветхая проводка, которую люди с низким доходами в селе или вообще с отсутствием какой-либо занятости поменять не могут», — рассказал Эдуард Дорожкин.

Также полковник отметил, что вторая причина возгораний — неосторожность при курении. Окурок тлеет медленно, отравление организма происходит медленно — и опять же во сне. Человек просто не успевает понять, что задыхается.

Наиболее напряженная пожароопасная обстановка наблюдается в Златоусте, Сатке, Миасском городском округе, Уйском муниципальном районе. Рост и пожаров, и гибели людей на них возрос в 12 муниципальных районах региона.

«Инспекторы проводят с жителями сел профилактические беседы по правилам поведения в быту, но такие работы не приносят должного результата. Сельчане ходят из дома в дом, распивают спиртное, засыпают с окурками — и это очень тревожные сигналы, на которые стоит обратить внимание. Повышать занятость и развивать досуговые мероприятия в сельской местности», — подчеркнул замначальника регионального ГУ МЧС.

Эдуард Дорожкин рассказал и о правилах реагирования в момент наступления пожара. Он отметил, что нужно плотно зарыть входную дверь и по возможности обложить ее по периметру мокрыми тряпками. Укрыться необходимо в дальней от пожара комнате, закрыть все межкомнатные двери. Люди часто во время пожара паникуют и открывают входную дверь, полагая, что они так не задохнутся. Это ошибка. Поступивший в помещение воздух, наоборот, раздует пламя. Уходя из дома или квартиры, выключите все приборы от электросети, ведь даже забытое в розетке зарядное устройство может привести к трагедии. И, конечно, не оставляйте дома одних маленьких детей. Последняя трагедия в Южноуральске тому подтверждение.

Профилактика пожаров находится под контролем и министерства общественной безопасности Челябинской области.

«На пожар в городской черте специалисты по регламенту должны прибыть за 10 минут, в сельской местности — за 20 минут. Мы подготовили концепцию развития пожарной охраны, она утверждена губернатором и будет действовать до 2024 года. В рамках программы будут строиться новые пожарные депо и добровольные пожарные команды. Задачи — к 2024 году включительно прикрыть все муниципалитеты региона пожарными частями на 100%. Сейчас они прикрыты на 95%», — рассказал Валерий Устинов.

Уже в этом году, по словам замминистра, в Чурилово начнут строительство пожарного депо, этот вопрос обговорен с губернатором Алексеем Текслером. В прошлом году такое депо построили в челябинском поселке Западный, и с учетом новой пожарной части в Чурилово областной центр будет на 100% прикрыт пожарными подразделениями.

«В декабре прошлого года благодаря финансированию правительства области новая пожарная часть появилась в Златоусте, она прикрывает Железнодорожный район города. Даны распоряжения главам муниципалитетов об организации добровольных пожарных дружин. Для этого нужно выделить помещение, в котором круглый год может стоять пожарный автомобиль. Добровольцы дежурят сутки через трое. С 2015 года существует система субсидирования для организации работы пожарной охраны. Вознаграждение в размере МРОТ получает каждый дежурный водитель добровольной пожарной команды», — продолжил Валерий Устинов.

В прошлом году было создано 11 таких подразделений в муниципалитетах Челябинской области.

Замминистра общественной безопасности региона подчеркнул, что отдельное пожарное депо необходимо поселку Тюлюк — земельный участок под него уже выделен, строительство планируют к весне.

В следующем году планируется возведение депо в селе Меседа Катав-Ивановского района. В Челябинской области в прошлом году для подразделений МЧС было закуплено 17 единиц новой техники, старую технику направили в муниципалитеты для добровольных пожарных дружин. В июле ИА «Первое областное» публиковало большое интервью с Валерием Устиновым о пожарных дружинах и их незаменимой помощи.