В Челябинской области рыбаки попали в шторм на озере Аргази

Спасателям в условиях нулевой видимости пришлось эвакуировать пострадавших

Кыштымские спасатели ночью в шторм эвакуировали рыбаков, попавших в стихию на озере Аргази. Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

Поклонники спортивной рыбалки обкатывали новый катере на озере Аргази, совсем позабыв о штормовом ветре, о котором предупреждали синоптики. В какой-то момент двигатель катера заглох, а на озере поднялись волны — до двух метров в высоту. Рыбакам пришлось вызывать спасателей.

«В полной темноте на надувной лодке и в условиях нулевой видимости специалисты разыскали судно, отбуксировали катер к берегу и спасли людей», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Как ранее писал наш сайт, в минувшие выходные мужчина отправился рыбачить на озеро Иртяш на моторной лодке, не предупредив товарищей. Позже перевернутое судно обнаружили примерно в 1,5 км от берега. Самого рыбака пока не нашли.