В минувшие выходные в Каслинском районе на озере Червяном произошла очередная трагедия: рыбак вышел на неокрепший лед и провалился. В результате мужчина погиб, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы.
Товарищи рыбака, находившиеся на берегу, попытались помочь ему, но сами провалились под лед. В результате им удалось выбраться, но спасти друга они не смогли.
Прибывшие спасатели извлекли тело погибшего из воды и передали полицейским.
В пятницу, 8 ноября, тело 76-летнего рыбака достали из озера Светленького. Мужчина также вышел на тонкий лед и провалился.
Спасатели напоминают о том, что лед на водоемах еще очень тонкий и каждый выход на него наверняка обернется трагедией.