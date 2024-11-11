В Челябинской области рыбак провалился под лед и погиб

Очевидцы ЧП пытались помочь мужчине, но не смогли

В минувшие выходные в Каслинском районе на озере Червяном произошла очередная трагедия: рыбак вышел на неокрепший лед и провалился. В результате мужчина погиб, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы.

Товарищи рыбака, находившиеся на берегу, попытались помочь ему, но сами провалились под лед. В результате им удалось выбраться, но спасти друга они не смогли.

Прибывшие спасатели извлекли тело погибшего из воды и передали полицейским.

В пятницу, 8 ноября, тело 76-летнего рыбака достали из озера Светленького. Мужчина также вышел на тонкий лед и провалился.

Спасатели напоминают о том, что лед на водоемах еще очень тонкий и каждый выход на него наверняка обернется трагедией.