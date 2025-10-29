В Челябинской области рядового осудили за самоволку

Военнослужащий не вернулся из отпуска

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, который после отпуска не вернулся в воинскую часть, дислоцированную в Самарской области, сообщили в пресс-службе суда.

«8 апреля 2025 года военнослужащий по контракту в период мобилизации не прибыл из отпуска в воинскую часть, не имея уважительных причин. Более двух месяцев он проживал в Кизильском районе до задержания»,— уточнили в суде.

Рядовому предъявили обвинение в самовольном оставлении места службы (часть 5 статьи 337 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 5,5 года в исправительной колонии общего режима.