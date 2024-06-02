В Челябинской области рядового оштрафовали за нетрезвую езду

Машину конфисковали

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, а машину конфисковали, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 3 февраля этого года. Правоохранители задержали нетрезвого рядового, который управлял своим автомобилем «ВАЗ», и доставили в отдел для разбирательств. Там выяснилось, что ранее мужчина уже садился за руль в состоянии опьянения и провел 14 суток в спецприемнике. Однако год спустя сел пьяным за руль снова.

По статье 264.1 УК РФ машину у военнослужащего конфисковали, она будет обращена в доход государства. А рядовому предстоит заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.