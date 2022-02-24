В Челябинской области руководство железнодорожного участка пойдет под суд за смерть сотрудника на работе

Грузовой поезд сбил монтера в марте 2021 года

В Челябинской области продолжается разбирательство по факту гибели железнодорожного рабочего на перегоне Сыростан — Хребет ЮУЖД. Трагический случай произошел в марте 2021 года. Во время ремонтных работ на участке железной дороги монтера сбил грузовой поезд. Должностные лица транспортного предприятия предстанут перед судом за нарушение требований охраны труда, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Бригада работников Златоустовской дистанции пути проводила ремонтные работы верхнего строения пути. Один из монтеров во время закрепления рельс был травмирован проходящим грузовым поездом. Мужчина погиб. Пострадавшими признаны его дочери. Суд обязал железнодорожную транспортную компанию выплатить им 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

Теперь Миасский городской суд рассмотрит дело в отношении бывших начальника и мастера Златоустовской дистанции пути. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«По версии следствия, обвиняемые в марте 2021 года при проведении ремонтных работ на перегоне Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги допустили нарушения требований охраны труда, в результате которых погиб монтер пути», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Начальник и мастер не обеспечили ограждение места ремонта с выставлением дополнительных сигналистов. Они не убедились в окончании техработ и открыли перегон для движения поездов. Это и привело к смертельному травмированию грузовым поездом монтера.

Транспортным прокурором уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Миасский городской суд.